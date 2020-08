Giffoni Film Festival, il 21 agosto i Pinguini Tattici Nucleari incontrano i giurati

Un’occasione per conoscerli, l’opportunità di sentire dalla loro voce come si vive il successo che arriva travolgente dopo la partecipazione al Festival di Sanremo che li ha visti salire sul podio, al terzo posto, nel corso della settantesima edizione. I Pinguini Tattici Nucleari saranno protagonisti il prossimo 21 agosto di un incontro powered by Comix – l’agenda più amata dai ragazzi che, proprio quest’anno, ospita tra le sue pagine la band – con i giurati Generator +16 e +18 nell’ambito di #Giffoni50. Non più band emergente, ma ormai una certezza del panorama musicale italiano, i Pinguini Tattici Nucleari partono da Bergamo dove Riccardo Zanotti (voce, compositore e autore), accompagnato da Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani e Lorenzo Pasini danno vita ad un progetto che li porterà molto lontano: una media di 25 anni e migliaia di fan che hanno reso la band tra le più popolari d’Italia, con 4 album all’attivo e diversi Dischi d’Oro (Verdura, Irene, Antartide, Nonono e Ridere e Lake Washington Boulevard). Band rivelazione sul podio della settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020 con Ringo Starr, brano che è rimasto a lungo ai primi posti delle classifiche radio e streaming, certificato Disco di Platino insieme all’album Fuori Dall’Hype. A Giffoni porteranno la loro ironia sferzante, la loro freschezza, l’entusiasmo contagioso che si mescoleranno con l’esplosiva energia dei giffoners.