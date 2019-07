“Giffoni Film Festival”, il 20 luglio l’incontro con Sofia Dalle Rive e Carlotta Ferlito 

Giovani, determinate e talentuose: Sofia Dalle Rive e Carlotta Ferlito arrivano a #Giffoni2019 sabato 20 luglio per l’anteprima di “La rivincita delle sfigate” in uscita nelle sale italiane il 21 agosto. Il film di Olivia Wilde, in anteprima ai jurors della 49esima edizione grazie a Leone Film Group e Eagle Pictures, racconta la storia di due amiche che alla vigilia del diploma si accorgono di non essersi godute davvero gli anni del liceo per concentrarsi solo sullo studio. Decidono quindi di recuperare il tempo perduto tutto in un’unica indimenticabile e folle notte. Per l’occasione, a Giffoni, arrivano Sofia Dalle Rive e Carlotta Ferlito, due giovanissime ragazze che come le protagoniste del film hanno costruito la loro fama sulla determinazione e sono un riferimento per i più giovani. Amatissime sul web, vantano numeri da capogiro sui social dove raccontano la loro vita a ritmo di stories e foto accattivanti. L’account TikTok di Sofia Dalle Rive vanta 1 milione e 300mila follower, mentre il suo profilo Instagram ne conta più di 800mila: video originali e semplici per strappare una risata a chi ha voglia di lasciarsi attraversare dalla spensieratezza. Carlotta, la ginnasta catanese entrata nel cuore di tutti anche grazie alla partecipazione al docu-reality di Mtv “Ginnaste Vite parallele”, proprio qualche giorno fa ha conquistato la medaglia d’oro nel corpo libero alle Universiadi di Napoli. È star della ginnastica e dei social dove racconta l’amore per lo sport ai suoi follower.