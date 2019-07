Giffoni Film Festival, doppio appuntamento con Tommaso Cassissa

L’ironia e la creatività di Tommaso Cassissa arrivano al #Giffoni19 con un doppio appuntamento per coinvolgere jurors e giffoners della 49esima edizione. Un appuntamento powered by Comix quello che vedrà protagonista il creator genovese, considerato uno tra i più promettenti grazie a parodie di successo e stand-up comedy. Il 24 luglio Tommaso incontrerà il pubblico in area Comix, mentre il giorno seguente dialogherà e si confronterà con i jurors della sezione Generator +16. In poco tempo ha raggiunto oltre un milione di follower sui social e la semplicità è la sua arma vincente: nelle ultime settimane il suo video “Cosa penso della maturità 2019” è stato riconosciuto dalle principali testate giornalistiche italiane come il video scolastico del 2019.