George Haas in concerto a Matera

Un concerto diffuso di note scritte e “suoni naturali” che farà vibrare la città di Matera. Uno dei maggiori compositori al mondo della cosiddetta “musica spettrale”, Georg Friedrich Haas, con i migliori musicisti del territorio lucano, insieme per “Musiche per Matera”, opera originale, che sarà eseguita in prima assoluta in sei suggestivi luoghi del centro storico e dei rioni Sassi della Capitale europea della Cultura 2019, domani, sabato 21 settembre, dalle ore 18.30 alle 24.