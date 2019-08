Garanzia Campania bond a sostegno delle Pmi regionali

Prende il via “Garanzia Campania Bond”, uno strumento finanziario progettato dalla Regione Campania per sostenere la crescita delle PMI della regione. La convenzione è stata presentata sottoscritta oggi tra Sviluppo Campania, il Soggetto attuatore della misura, e il RTI formato da Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. e FISG S.r.l. (Gruppo Banca Finint), in qualità di Arranger dell’operazione. Garanzia Campania Bond prevede l’emissione di Minibond da parte di piccole e medie imprese campane finalizzata al finanziamento di investimenti materiali e immateriali, e di esigenze connesse al capitale circolante. Raggruppati in un portafoglio con un ammontare massimo di 148 milioni di euro, i Minibond sono sottoscritti da un’apposita società veicolo che a sua volta emette titoli sottoscritti da investitori istituzionali. Il portafoglio è garantito da Sviluppo Campania con risorse del POR FESR Regione Campania 2014-2020 pari a 37 milioni di euro che coprono il 100% delle perdite fino a concorrenza del 25% del portafoglio. Contestualmente alla firma della convenzione il RTI ha pubblicato l’Avviso alle imprese per l’accesso allo strumento. Dal 2 settembre al 9 dicembre le imprese interessate potranno inviare le manifestazioni di interesse. Da settembre partirà una capillare azione di informazione nel territorio della Regione Campania. “L’emissione dei bond rappresenta un’alternativa al canale tradizionale bancario. – dichiara il Prof. Mario Mustilli, Presidente di Sviluppo Campania – I basket bond sono un’innovazione assoluta nel mercato del credito italiano per sostenere le imprese che hanno bisogno di finanziamenti per innovarsi e crescere attraverso il ricorso al mercato dei capitali. Sviluppo Campania è fortemente impegnata a dare sostegno alle piccole e medie imprese attraverso strumenti di finanza innovativa che possano facilitare l’accesso al credito superando vincoli regolamentari che spesso soffocano l’iniziativa imprenditoriale”.