Futani (SA), dal 28 al 29 settembre il laboratorio di scenografia per allestire il festival Balconica

Sabato 28 e domenica 29 settembre, dalle 17:00 alle 21:00, presso la sede dell’associazione Balconica in c/so Umberto I di Futani, si svolgerà il laboratorio di scenografia per l’allestimento del festival Balconica, che si terrà il 5 ottobre 2019. «Crediamo che le relazioni con il territorio, la comunità e l’ambiente di appartenenza siano fondamentali per comprendere gli spazi in cui agire e creare dei rapporti con il pubblico. In particolare, la specificità dei luoghi può incidere notevolmente sulla progettazione scenografica e riorganizzazione degli spazi». La storia e l’identità del territorio sono le premesse da cui l ‘associazione Balconica parte per costruire il suo progetto culturale Balconica, progetto che non può realizzarsi senza la partecipazione attiva della popolazione tutta: da qui, l’idea di un laboratorio aperto per la realizzazione della scenografia del festival. Il laboratorio sarà realizzato secondo una metodologia partecipata che coinvolgerà attivamente i partecipanti, attraverso il lavoro individuale e di gruppo, sia nella fase progettuale, sia nella costruzione pratica delle opere e degli interventi. Ogni partecipante, o gruppo, si cimenterà nella progettazione di spazi e nella ideazione d’interventi, mettendo in gioco le proprie capacità progettuali e creative. Il laboratorio è rivolto a bambini, ragazzi, mamme, nonni, artisti, artigiani, scenografi e a tutte quelle persone che, pur non avendo una competenza specifica, vogliono esprimere la propria creatività.