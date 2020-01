Furto in chiesa a Polla (SA), rubato l’altare e alcuni angioletti

Furto all’interno della chiesa della Beata Vergine del Rosario a Polla, in provincia di Salerno. I ladri hanno portato via parte dell’altare, risalente al 1700, e alcuni angioletti. La scoperta del furto è stata effettuata questa mattina nel corso di un sopralluogo da parte di alcuni tecnici comunali. Con molta probabilità il furto è stato effettuato già da tempo in quanto la chiesa è chiusa al culto da oltre 10 anni. Il prezioso altare fu realizzato dal maestro intagliatore Antonio Paradiso, artista che realizzò soprattutto in Basilicata numerose opere tra la prima metà del XVIII secolo.