Frutta e latte nelle scuole. Al via il programma Ue.

Con il nuovo anno scolastico riparte il programma latte, frutta e verdura nelle scuole, co-finanziato dalla Politica agricola comune dell’Ue. Per il 2019/20, il bilancio Ue fornirà 250 milioni di euro, di cui circa 30 andranno all’Italia. Le risorse sono distribuite in base al numero di studenti, il livello di sviluppo regionale e gli utilizzi precedenti dei fondi. Il programma prevede la distribuzione gratuita di alimenti come latticini, frutta e verdura per promuovere abitudini alimentari nelle scuole, ma anche altre attività, come conferenze, formazione su agricoltura e stagionalità dei prodotti, iniziative contro lo spreco di alimenti e visite ad aziende agricole. Nel 2017-18, hanno beneficiato del programma oltre 20 milioni di studenti in Europa.