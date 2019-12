Frodi alimentari nell’Avellinese, sequestrati olio, vino e miele per 200 mila euro

Prodotti alimentari destinati alla commercializzazione e al consumo per un valore di 200 mila euro sono stati sequestrati in provincia di Avellino dai carabinieri Forestali. In un’azienda agricola della Valle dell’Ufita, i militari insieme a personale della Asl hanno sottoposto a verifiche un’azienda agricola nei cui locali erano staccati in contenitori di acciaio oltre 10 mila litri di olio d’oliva destinato alla vendita come extra vergine Dop senza alcuna indicazione sulla provenienza e la produzione previsti per legge. La stessa inosservanza rilevata in una cantina vinicola della stessa zona dove sono stati sequestrati quasi 11 mila litri di vino rosso certificato come biologico insieme a centinaia di vasetti di miele per 170 kg di prodotto. Nei confronti delle aziende è stato emesso anche il provvedimento della soppressione della certificazione biologica per i prodotti sequestrati.