Formazione socio-sanitaria in Campania, accordo tra Regione, Croce Rossa e scuola

Regione Campania, Ufficio scolastico regionale e Croce Rossa Italiana hanno siglato un accordo grazie al quale i diplomati degli Istituti con indirizzo socio sanitario e le infermiere volontarie potranno acquisire la qualifica di operatore socio sanitario in maniera più rapida e agevole. “Con questa intesa – ha spiegato l’assessore regionale alla Formazione, Chiara Marciani – tutti i neo diplomati e le infermiere volontarie della Croce Rossa hanno la possibilità di non dovere perdere un altro anno ma di poter mettere subito a frutto le loro conoscenze e competenze così da poter entrare nel più breve tempo possibile nel mondo del lavoro con l’auspicio che restino nella nostra regione”. Con la stipula dell’accordo, i neo diplomati e le infermiere volontarie che ambiscono a diventare operatori socio sanitari non dovranno più effettuare ulteriori mille ore ma per gli studenti ne saranno necessarie solo 300 ore e per le infermiere 120. “In questo modo – ha sottolineato Marciani – i soggetti coinvolti godranno di un risparmio di tempo ma anche di un risparmio economico”. Il secondo step a cui si sta lavorando è quello di poter far conseguire agli studenti le ore aggiuntive attraverso percorsi extra curricolari così che a pochi giorni dal conseguimento del diploma possano avere anche la certificazione della qualifica di operatore socio sanitario. “Con questa giornata – ha concluso il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Luisa Franzese – si consente ai ragazzi di avere un titolo immediatamente spendibile nel mondo del lavoro al termine del loro percorso quinquennale di studi. E’ un risultato che è stato possibile raggiungere grazie al coinvolgimento della rete degli Istituti socio sanitari”