Fondi europei – Superata la soglia dei 291 milioni di euro di fondi spesi

E’ stata superata ieri la soglia dei 291 milioni di euro di fondi comunitari spesi dal Programma Operativo Nazionale (PON) “Infrastrutture e Reti” 2014/2020, centrando così il target “N+3”. A renderlo noto, in una nota è il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). Il PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 è il programma che persegue le priorità dell’Unione Europea nell’ambito delle infrastrutture di trasporto, migliorando le condizioni di mobilità delle persone e delle merci ed è finalizzato a garantire uno sviluppo competitivo dei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. “Si conferma il percorso virtuoso intrapreso dal Programma, gestito dalla Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del MIT, che, grazie all’ultima domanda di pagamento di circa 46 milioni di euro, ha raggiunto e superato l’obiettivo di spesa per il 2018, fissato a 291 milioni di euro. Il raggiungimento dell’importante traguardo è stato certificato dalla comunicazione ufficiale ricevuta dall’Autorità di Gestione e di Certificazione del Programma”, si legge nella nota.