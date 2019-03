Fonderie Pisano, De Luca: “La Regione è estranea a questo problema”

“La Regione è estranea a questo problema, so che viene presentato un progetto di insediamento, non conosco nulla. Facciano le proposte poi bisogna trovare un luogo dove collocare l’impianto. Credo che sia un problema che è stato ideologizzato nel corso degli anni. Si possono anche presentare impianto a zero emissioni, ma ci sarebbero comunque problemi dal punto di vista psicologico. La Regione è estranea a questo problema, la Regione è tenuta, e questo lo farà in maniera rigorosa, a controllare le emissioni, affinché non siano dannose per i cittadini. Questa è nostra priorità. Massimo rigore nel controllo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito al futuro delle Fonderie Pisano, nel corso della sua visita all’impianto di compostaggio di Salerno. Intanto, sempre questa mattina, nella sede di Confindustria Salerno si è tenuto un incontro dal tema “Fonderia Pisano: il progetto del futuro opificio”, alla presenza, tra gli altri, di Ciro Pisano, consigliere delegato Fonderie Pisano & C spa.