Fisco, Mef: “Il 44% degli italiani guadagna meno di 15mila euro”

Il 44% dei contribuenti dichiara il 4% dell’Irpef totale collocandosi nella fascia di reddito fino a 15.000 euro. E’ quanto emerge da un comunicato del Mef. Nella fascia di reddito tra i 15.000 e i 50.000 euro si posiziona il 50% dei contribuenti, che dichiara il 56% dell’Irpef totale, mentre solo circa il 6% dei contribuenti dichiara più di 50.000 euro, versando il 40% dell’Irpef totale. Sempre nel 2018 oltre 10,2 milioni di soggetti hanno un’imposta Irpef netta pari a zero. Si tratta prevalentemente di contribuenti con livelli reddituali compresi nelle soglie di esenzione, ovvero di coloro la cui imposta lorda si azzera per effetto delle detrazioni riconosciute dal nostro ordinamento. Inoltre, considerando i soggetti la cui imposta netta è interamente compensata dal bonus ’80 euro’, i soggetti che di fatto non versano l’Irpef salgono a circa 12,6 milioni, si legge nelle ‘Dichiarazioni dei redditi persone fisiche Irpef per l’anno di imposta 2018’ diffuse dal Mef.