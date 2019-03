Finanziato al Comune di Sanza l’acquisto di una vettura e dello street control per la Polizia Municipale

Sanza (SA) – Una nuova vettura a servizio della Polizia Municipale con l’istallazione del sistema street control, ma anche un drone che potrà essere utilizzato per i rilievi di protezione civile e per il controllo del territorio. La Regione Campania con decreto dirigenziale ha approvato e finanziato il progetto presentato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Esposito. Un progetto realizzato dal Comune per dare in dotazione al comando di Polizia Municipale non solo una nuova vettura ma soprattutto di uno strumento che agevolerà il controllo ed il rispetto del piano parcheggi. “Siamo ora in grado di poter garantire, in considerazione della mancanza di personale in carico alla Polizia Municipale, il controllo del territorio e della viabilità. In modo pianificato la vettura di Polizia con lo street control attraverserà le vie del paese e rileverà ad esempio, le vetture fuori parcheggio. Una volta in ufficio si provvederà poi alla notifica della multa – ha commentato il consigliere comunale Angelo Marotta (nella foto) – Un buon risultato ottenuto dall’amministrazione comunale che si cimenta con tutte le opportunità ed i bandi che la Regione emana” ha aggiunto il Consigliere Marotta. Il finanziamento della Regione sfiora i 40mila euro, il tempo ora di preparare il bando per l’acquisto e la personalizzazione della vettura e degli accessori previsti dal progetto e poi partirà formalmente il controllo della viabilità grazie a questo nuovo strumento che renderà il lavoro della Polizia Municipale più semplice ed efficace.