Filiano (PZ), un arresto per coltivazione di sostanze stupefacenti

Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai Carabinieri, a Filiano (Potenza), con l’accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. E’ accusato di aver coltivato 13 piante di cannabis in un ex ostello della gioventù, in disuso, nella zona di Monte Caruso. I Carabinieri hanno scoperto che le piante erano disposte in vasi e coperte da altre piante. Secondo i militari, l’uomo curava le piante di cannabis in maniera “meticolosa”. L’operazione di controllo che ha portato all’arresto è avvenuta con la partecipazione di un’unità cinofila dell’Arma, proveniente dal nucleo che ha sede a Tito (Potenza).