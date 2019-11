Fico: “Matera ha dato lustro all’Italia”

Matera ha fatto “dei passi in avanti da gigante: una comunità che può vantarsi nel mondo di essere la Capitale europea della Cultura 2019. E’ una città del Sud, una comunità nazionale ed internazionale”. Lo ha detto il Presidente della Camera, Roberto Fico che oggi nella Città dei Sassi presiede una riunione del Consiglio comunale. L’iniziativa rientra in “Assemblee al centro”, un viaggio nei Consigli comunali di tutta l’Italia. “I numeri di coloro i quali vengono qui a Matera – ha aggiunto – hanno raggiunto cifre straordinarie. E oggi sono qui anche per dire: ‘Grazie’ a Matera per il lavoro e per lustro che – ha concluso Fico – sta dando a tutto il Paese”.