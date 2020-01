Fibromialgia, nuovo ambulatorio al San Carlo di Potenza

Nell’ospedale San Carlo di Potenza sarà aperto un ambulatorio per persone affette da fibromialgia: lo ha annunciato oggi nel capoluogo lucano l’assessore regionale alla sanità, Rocco Leone, nel corso di una conferenza stampa per la presentazione dell’iniziativa “Comuni a sostegno di chi soffre di fibromialgia”. Si tratta, ha aggiunto Leone, di “una patologia che a pieno titolo rientra tra le malattie immunologiche e reumatologiche”. L’assessore regionale all’ambiente, Gianni Rosa, ha invece ricordato che nel 2016 presentò “una specifica mozione in Consiglio regionale, a seguito della quale l’anno successivo si giunse alla promulgazione della legge regionale, unica in Italia ad affrontare organicamente la materia”.