Fials, Costanzo: “E’ necessaria la manutenzione dei mezzi del Deu 118”

Il Segretario Provinciale della Fials di Potenza Giuseppe Costanzo ha inviato una nota alla Direzione Generale dell’Asp di Potenza in merito assistenza e manutenzione dei mezzi in dotazione al Deu 118 Basilicata. Ecco, di seguito,il testo della nota: “Alla Fials è stata segnalata, con non poche preoccupazioni, la manutenzione dell’attuale parco ambulanze. A breve, si spera, sembra essere garantita la consegna di nuove ambulanze. In questa fase di transizione – dichiara Costanzo – preoccupano le condizioni delle attuali ambulanze, vecchie ed usurate, che richiedono assistenza e manutenzione. Tutto ciò chiaramente necessario per la sicurezza degli operatori e delle persone soccorse. A tale proposito – prosegue Costanzo – ritiene che sia urgente un’immediata verifica dello stato dei pneumatici: il 15 novembre prossimo, come previsto dal Codice della Strada, scatta l’obbligo dei pneumatici invernali: a tal proposito si chiede se sia stato predisposto il cambio gomme, auspicando che per quella data siano a disposizione le nuove ambulanze già in dotazione con pneumatici adatti per la stagione invernale. Si sollecita un immediato -conclude Costanzo- riscontro considerando la preoccupazione fortemente condivisa tra i lavoratori, a garanzia della sicurezza degli operatori e dell’utenza”.