Festival dello Sport, Sacchi: “Abbiamo vinto perchè eravamo superiori”

Il 24 maggio 1989 il Milan di Arrigo Sacchi vinse 4-0 contro la Steaua Bucarest e conquistò la terza Coppa dei Campioni della sua storia, la prima dell’era Berlusconi. Il ricordo di quel successo è ancora vivo in tutti i tifosi rossoneri, che sono accorsi al Festival dello Sport di Trento per rivivere quelle emozioni, firmate dal “Milan degli Immortali”. L’evento, condotto dai giornalisti Luigi Garlando e Andrea Schianchi, ha visto la partecipazione dei protagonisti di quel successo. L’incontro si è aperto con l’intervento dell’allenatore Arrigo Sacchi, che si presentò mandando una lettera ai suoi nuovi giocatori: “Partimmo male, ma la società era paziente e competente. Li ringrazio perchè mi hanno seguito e aiutato. Il club viene prima dei giocatori. Per me era importante la persona, il collettivo e l’intelligenza. Un gruppo pensante aumenta l’intelligenza di tutti. Sono cresciuto grazie a loro”.

“Giochiamo amichevole contro Parma – ha dichiarato l’ex amministratore delegato Adriano Galliani – e notammo che avevano un gioco molto bello. Se il Parma ci batte è bravo l’allenatore e lo prendiamo. “Quando arrivai la difesa era pronta, abbiamo costruito centrocampo e attacco. Ancelotti? Avevo perso la speranza, Braida organizzò un cena con Viola. Chiesi ad Arrigo di chiamare il presidente della Roma e di convincere Carlo”.

Nella prima parte dell’incontro i giocatori hanno ricordato l’inizio e le sensazioni provate all’inizio dell’era Sacchi.

“Non ero abituato, – ha ammesso van Basten – in Olanda si parlava di tattica con l’allenatore. Avevo altre idee e le dicevo e invece i giornali lo hanno interpretato come un attacco nei confronti di Arrigo. Il primo anno è stato difficile, dovevo ambientarmi. Poi ho capito e sono migliorato”.

“All’inizio faticavo molto – ha spiegato Carlo Ancelotti – perchè era nuova metodologia di lavoro. Arrigo ha portato cambiamenti a livello tecnico e tattico. Poi si sono adeguate anche le altre squadre”.

Frank Rijkaard, invece, ha esalto la filosofia dell’ex tecnico romagnolo: “Ringrazio Sacchi per la possibilità. Facile adattarmi perché tutti grandi giocatori. Sacchi ha cambiato il calcio italiano, ci ha insegnato a pressare e ad essere propositivi. Se vincevamo 1-0 lui ci diceva che dovevamo segnare altre reti”.

“Eravamo curiosi, – ha rivelato Franco Baresi – nessuno aveva vinto. I successi sono il frutto della qualità del gruppo, della competenza della società e del lavoro del mister. Prima di lui gli allenamenti erano blandi, poi abbiamo incrementato l’attenzione”.

“Il primo mese ho pensato di essere in un mondo di pazzi. Dopo cena Arrigo – ha rivelato Alessandro Costacurta – voleva spiegarci ancora la tattica. Nelle giovanili ci dicevano che dovevamo imitare Baresi, Sacchi ci disse che il nostro modello doveva essere Filippo Galli.

La serata si è conclusa con la proiezione di un video della doppia semifinale contro il Real Madrid e la finale contro la Steaua Bucarest, commentate dal telecronista Carlo Pellegatti.

“Non avevamo esperienza in Champions League – ha detto Arrigo Sacchi -. Per prepararci organizzammo alcune amichevoli contro il Real Madrid, il Bayern Monaco e il Psv Eindhoven. I nostri successi sono la conseguenza del nostro gioco e dell’aver mostrato la nostra superiorità”.

“La finale è sempre la partita più importante – ha detto van Basten -. E’ stata una bella serata per tutti i giocatori e tifosi”.

Oltre ai giocatori citati erano presenti Filippo e Giovanni Galli, Alessandro Costacurta, Daniele Massaro, Angelo Colombo, Davide Pinato, Massimiliano Cappellini e Christian Lantignotti e il dirigente Ariedo Braida.