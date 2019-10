Festival dello Sport, Condò: “L’Inter può lottare con la Juventus”

Dopo la presentazione del suo libro “I 50 ritratti del calcio”, presso il Book Store di Piazza Duomo a Trento, il giornalista Paolo Condò, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai nostri microfoni.

La seconda edizione del Festival dello Sport è dedicata ai fenomeni. Quali sono i tuoi?

I fenomeni assoluti sono Messi e Ronaldo. Poi ci sono Lebron James e Federica Pellegrini.

Com’è nata l’idea del libro e quella di collegare ogni personaggio ad un ritratto?

Quando mi hanno affidato l’incarico di scrivere il libro, sono andato nella mia libreria e ho letto “Storia del critica del calcio italiano di Gianni Brera. Non volevo imitarlo e ho scelto di raccontare la storia attraverso i personaggi. Durante la mia carriera li ho visti giocare dal vivo.

Tra i 50 giocatori citati nel volume ci sono Baggio e Messi. Ci può raccontare qualche aneddoto?

Nel libro racconto il goal che Roberto ha segnato contro la Nigeria e l’attesa per poter scrivere l’articolo perché in Italia era notte fonda. Ricordo la prima intervista a Lionel, era un ragazzino molto timido e non percepiva ancora quello che sarebbe diventato.

L’Inter e il Napoli possono lottare per lo scudetto?

L’Inter ha dimostrato di poter lottare fino alla fine con la Juventus. I nerazzurri hanno conquistato tutti i punti a disposizione nelle sfide contro le medio – piccole. Il Napoli può rientrare, ma non deve sbagliare un colpo. Ha perso punti contro Cagliari e Torino.

Le squadre italiane impegnate in Champions passeranno il turno?

La Juventus ci riuscirà. Il Salisburgo è un avversario tosto, ma il Napoli può qualificarsi. L’Inter, invece, deve conquistare almeno 4 punti nelle due gare con il Borussia Dortmund. L’Atalanta è tagliata fuori.