Festival dello Sport, 65mila presenze in quattro giorni

Sembrava insuperabile, il successo della prima edizione, e invece Il Festival dello Sport – “Il fenomeno, i fenomeni” ha conquistato il cuore degli sportivi: dal 10 al 13 ottobre sono arrivati a Trento oltre 350 ospiti che hanno preso parte a oltre 140 appuntamenti, tutti gratuiti, coinvolgendo l’intera città in un’immensa festa dello sport. Organizzato da La Gazzetta dello Sport e dal Trentino (Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Trentino Marketing, Apt di Trento), con il patrocinio del Coni e del Comitato italiano paralimpico, Il Festival dello Sport 2019 ha totalizzato 65mila presenze agli eventi: tutte le sale gremite, comprese le nuove location, i camp nelle piazze animatissimi, le quattro mostre allestite ad hoc piene di visitatori. Altissima la qualità di contenuti, con nomi di primissimo piano dello sport nazionale e internazionale che si sono raccontati calamitando anche l’attenzione della stampa, con quasi 400 giornalisti accreditati. I talk e le interviste hanno raggiunto anche il pubblico in collegamento, grazie agli streaming in diretta, su Gazzetta.it e sul sito ilfestivaldellosport.it, e alle dirette Facebook. “Questo Festival intitolato ai fenomeni – ha commentato il presidente di Rcs MediaGroup – è stato a sua volta un fenomeno. Fenomenale il palinsesto e la sfilata di ospiti, fenomenale la risposta appassionata del pubblico. Mi complimento con Gianni Valenti, la redazione e lo staff Gazzetta ed Rcs per lo straordinario risultato, e ringrazio il Trentino e le istituzioni locali che hanno saputo ospitare nel migliore dei modi questo grandissimo evento”. “Confermarsi a grandi livelli – evidenzia Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento – non è mai facile, il Festival dello Sport ci è riuscito, portando a Trento alcuni dei più straordinari campioni dello sport internazionale che hanno condiviso con il pubblico le loro storie. E’ un successo davvero fenomenale. Girando per la città si percepiva l’entusiasmo della gente. Mi ha colpito, in particolare, la presenza di tantissimi giovani che, ancora una volta, confermano di rispondere nel miglior modo quando vengono coinvolti su valori e principi importanti. Complimenti a tutta l’organizzazione che ha saputo lavorare con grande professionalità”. “Il segreto di questo successo è stato il grande gioco di squadra – spiega il Ceo di Trentino Marketing, Maurizio Rossini -che ha visto coinvolti tanti attori del territorio: amministrazione comunale, Apt, Coni, Cip , federazioni e associazioni sportive, operatori turistici e commerciali, il sistema Provincia e gli staff di Rcs e Gazzetta dello Sport. È grazie all’impegno e alla passione profusi da tutte queste persone se la seconda edizione del festival si è conclusa con risultati così positivi”. “Dopo il successo della prima edizione poteva sembrare impossibile riuscire ad alzare l’asticella, – conclude Gianni Valenti, vicedirettore vicario de La Gazzetta dello Sport e direttore scientifico della seconda edizione del Festival dello Sport – e invece abbiamo centrato il risultato. Lo dimostrano non solo i numeri, ma soprattutto la soddisfazione dei nostri ospiti, entusiasti di aver partecipato, e del pubblico che ha fatto sentire tutto il suo calore. Non esiste da nessuna parte al mondo un Festival come questo e noi della Gazzetta dello Sport ne siamo orgogliosi. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito ad ottenere questo grande risultato.”