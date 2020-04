Festa della Liberazione, Bardi: “Per la Basilicata non è una ricorrenza retorica”

“Il 25 aprile per la Basilicata non è una ricorrenza retorica. La nostra regione è stata protagonista nella lotta per la liberazione dal fascismo e dal nazismo. Il coraggio di tanti lucani ha contribuito alla nascita dell’Italia repubblicana, consentendo alle generazioni future di vivere nei valori della democrazia. Un lucano, Emilio Colombo, è stato tra i padri della nostra Costituzione, incentrata sui principi della libertà, dei diritti e dell’uguaglianza”. Questo il messaggio del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi per ricordare il settantacinquesimo anniversario della Festa della Liberazione.