Festa del Pescato di Paranza, un percorso guidato sulla salatura delle alici a Castellabate (SA)

Tutto pronto per la Festa del Pescato di Paranza, in programma dal 14 al 16 giugno presso il Campo dei Rocchi, Lago di Castellabate. Dopo il successo dello scorso anno, anche per questa edizione ci sarà la padella gigante di Camogli. La novità di quest’anno, dopo i laboratori delle scorse edizioni sulle eccellenze cilentane, come la mozzarella nella mortella e la triglia rossa di Licosa, sarà un percorso guidato sulla salatura delle alici, antica arte di conservazione del pesce azzurro. A guidare gli interessati, in questo interessante e divertente percorso, ci sarà la spumeggiante Maria Martuscelli, degna discendente di una famiglia di pescatori di Santa Maria di Castellabate, che con la sua simpatia cercherà di trasmettere al pubblico presente l’amore e la passione per il mare e per le tradizioni. In Cilento il pesce azzurro è di casa, soprattutto le alici che vengono pescate in quantità abbondanti nei mesi primaverili ed estivi. Le migliori sono quelle pescate nel periodo che va da giugno a luglio perchè raggiungono la massima dimensione e contengono meno grassi. Il pesce azzurro ha una limitatissima capacità di conservazione e quindi è ampiamente diffusa la conservazione tramite salatura. Il processo di lavorazione è abbastanza semplice e veloce ed è praticato ancora oggi presso alcune località marinare del Cilento.