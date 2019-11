Ferrovie: con Bari-Napoli 20mila nuovi posti di lavoro

La realizzazione dell’alta velocità ferroviaria Bari-Napoli porterà circa 20mila nuovi posti di lavoro tra indiretti e indiretti nei prossimi anni. E’ quanto ha spiegato l’ad di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, a margine dell’incontro in corso a Grottaminarda (Avellino) promosso in prossimità dell’inizio dei lavori della tratta Apice-Orsara dell’Alta Capacità Il gruppo ha confermato che riserverà al Mezzogiorno una quota pari al 38% degli investimenti totali di gruppo. Per la Bari-Napoli è previsto un costo di circa 6 miliardi: ma i benefici in termini economici saranno pari a più del doppio. Si stima che saranno circa 13 miliardi di euro dovuti al rilancio del turismo nell’area e per la riduzione dei costi dei trasporti. Attualmente le due città del Sud non sono collegate in modo diretto. Questo invece accadrà dal 2023 quando sarà in funzione già un collegamento diretto con un doppio binario, mentre nel 2026 – due anni prima del previsto – ci sarà la realizzazione dell’alta velocità.