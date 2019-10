Ferrovie – 124 milioni per l’ammodernamento della Napoli-Bari

La Commissione europea ha approvato martedì 8 ottobre un investimento di 124 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale per l’ammodernamento di un tratto di 16,5 km della linea ferroviaria Napoli-Bari, tra Cancello e Frasso Telesino. I lavori includono il raddoppio delle linee ferroviarie a binario singolo per aumentare la velocità, la capacità e ridurre i tempi di percorrenza. “Questo progetto dell’UE darà una spinta alle economie locali di Napoli, Caserta, Benevento, Foggia e Bari, con tempi di percorrenza più brevi per abitanti e turisti – ha dichiarato Violeta Bulc, Commissaria responsabile per i Trasporti – A lungo termine, questa linea ferroviaria, e le numerose altre costruite con i finanziamenti dell’UE nell’Italia meridionale, contribuiranno a una migliore qualità dell’aria nella regione.” Sulla strada di collegamento a Napoli, verrà effettuato un collegamento con il cantiere merci Maddaloni Marcianise, che passa sotto la storica linea Cancello Caserta. Ciò consentirà di instradare direttamente il traffico merci verso il cantiere, senza influire sulla linea regionale. Il progetto prevede anche la costruzione di due nuove fermate ferroviarie, Valle Maddaloni e Frasso Telesino/Dugenta. La rotta Napoli-Bari fa parte della rete transeuropea dei trasporti dell’UE, sul corridoio centrale scandinavo-mediterraneo. Il completamento del corridoio, con la costruzione di oltre 9.300 km di ferrovie – un terzo dei quali è in Italia – collegherà i principali poli economici dell’UE, che rappresentano il 20% del suo PIL e circa il 15% della sua popolazione totale.