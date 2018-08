Ferragosto a Positano (SA): ecco la festa del panettone

Ferragosto col panettone. Quest’anno il dolce della ricorrenza natalizia è protagoniste anche della tavolata della Festa dell’Assunta, con canditi agli agrumi di Sicilia o il sempre più presente zenzero, o in abbinamento a gelati e granite. E non poteva mancare nel capoluogo lombardo il panettone il 15 agosto quando, per i tanti milanesi che d’estate restano in città, il Comune di Milano ha promosso una festa di Ferragosto in Piazza del Cannone, a ridosso del Parco Sempione, resa più gustosa dai panettoncini a lievitazione naturale del maestro pasticcere siciliano Nicola Fiasconaro. A Positano, perla turistica della Costiera amalfitana, il panettone è protagonista nelle proposte dello chef pasticcere Pietro Macellaro per gli eventi ‘Stelle e dolcezze’ presso l’hotel Le agavi. Il cuoco campano lo propone a tre lievitazioni, con limone della Costiera Amalfitana e origano selvatico del Monte Cervati.