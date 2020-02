Federcuochi – Il Team Basilicata si aggiudica i campionati della cucina

Il Team Basilicata si aggiudica la quinta edizione dei Campionati della Cucina Italiana trionfando nella Cucina Calda a squadre, nel corso della più importante e completa competizione italiana per tutte le categorie culinarie, svoltasi dal 15 al 18 febbraio alla Fiera di Rimini, con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e il riconoscimento della Worldchefs, organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi (FIC) in collaborazione con IEG – Italian Exhibition Group, all’interno del Beer&Food Attraction. A portare a casa l’ambito titolo è stata la squadra guidata da Vincenzo Romano (general manager) e da Rocco Mecca (team manager) e composta dagli chef Patrizia Viola, Giuseppe Arno e Marco Pietrafesa, con Oreste Pagano (pastry chef), Stefano Palumbo (junion pastry chef) e gli chef helper Vito Macchia, Nicola Stefanile e Romeo Tarcisio Palumbo. “I Campionati della Cucina Italiana – dichiara Rocco Pozzulo, presidente Federcuochi – sono un momento di confronto fondamentale, soprattutto per i giovani chef che imparano a confrontarsi con i colleghi e a riportare nelle proprie cucine l’alto standard imposto dalle competizioni culinarie in tutte le categorie”. Altro focus importante è la lotta allo spreco alimentare, come spiega Alessandro Circiello, public affair FIC: “la Federazione Italiana Cuochi aderisce al progetto internazionale LIFE FOSTER con Francia, Malta e Spagna,