Federcasse: “In 585 comuni le Bcc sono le uniche banche”

Sono 585 i Comuni italiani con meno di 5 mila abitanti nei quali le Bcc – attraverso 642 sportelli – sono oggi l’unica presenza bancaria. E’ quanto emerge da una indagine di Federcasse relativa alla distribuzione territoriale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali. In particolare, oggi operano in Italia 265 Bcc, con 4.233 sportelli. Nel complesso, le Bcc sono presenti in 2.642 Comuni ed in 101 Province. Il dato della distribuzione territoriale delle Bcc – e della loro presenza laddove non si ritiene conveniente aprire o tenere in vita uno sportello bancario – “conferma l’attitudine delle banche cooperative e mutualistiche, espressione attraverso i soci (oggi circa 1 milione e 300 mila) delle comunità di riferimento, a presidiare i loro territori. Contrastando il fenomeno del depauperamento dei piccoli centri, soprattutto nelle aree interne del Paese. Contribuendo alla loro sopravvivenza e alla coesione sociale; rendendoli attrattivi, aiutando a contrastare il declino demografico”.