Federazione Campana Bcc, Amedeo Manzo è il nuovo presidente

Amedeo Manzo, presidente della Bcc Napoli, è il nuovo presidente della Federazione campana delle Banche di Credito Cooperativo. L’elezione all’unanimità e per acclamazione si è svolta ieri nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci della Federazione che era chiamata ad approvare il bilancio 2019 e a indicare il successore di Lucio Alfieri chiamato a importanti impegni quale amministratore di Iccrea Banca. Manzo, nel corso del suo intervento, si è detto ”emozionato e orgoglioso di ricevere una carica così importante e che ha visto al vertice figure straordinarie del Credito Cooperativo” ed ha sottolineato come ”il Credito Cooperativo in Campania è rappresentato da presidenti, amministratori e direttori straordinari che sono alla guida di banche che da più di 130 anni consentono all’economia reale di poter contare su di un sostegno importante ed efficace in tutti i territori. Anche durante la pandemia del Covid-19 – ha aggiunto – le Bcc hanno saputo offrire il proprio apporto a imprese e famiglie. La Campania oltre a storia e tradizione, ha capacità imprenditoriali e scientifiche in tutti i comparti. Sono fiducioso che si farà un grande lavoro sulla scia di quanto realizzato dal presidente Alfieri e sono felice che il Credito Cooperativo Italiano, nelle sue massime espressioni, abbia voluto darmi la possibilità, la responsabilità e l’onore di rappresentare il Credito Cooperativo Campano sia in Campania che a Roma”. Nel concludere, Manzo si è detto ”certo che tutti insieme, con il sostegno delle autorità civili, militari e religiose faremo un grande lavoro per sviluppare il Credito Cooperativo Campano nella certezza che qui, forse, tutto è più difficile ma sicuramente nulla è impossibile”. La Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo associa 11 banche in tutte le province e complessivamente rappresentano un sistema creditizio di banche di territorio con circa 150 sportelli, 40mila soci, mille dipendenti, 4 miliardi di euro di raccolta (depositi), 2,5 miliardi di euro di impieghi (finanziamenti), con un patrimonio di 450 milioni di euro che consente di avere in media un Cet1 (coefficiente di adeguatezza patrimoniale) del 18.6per cento. L’assemblea si è svolta alla presenza delle più alte espressioni del Credito Cooperativo Italiano rappresentate dal presidente e direttore generale di Iccrea Banca, rispettivamente, Giuseppe Maino e Mauro Pastore, dal presidente, vice presidente e direttore generale di Federcasse, rispettivamente, Augusto Dell’Erba, Matteo Spanò e Sergio Gatti e dal presidente della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo, Alessandro Azzi. Il presidente uscente, alfieri, ha sottolineato che ”questi sono stati anni impegnativi ma esaltanti per il Credito Cooperativo Campano e sono felice di lasciare il testimone ad Amedeo Manzo che ha dimostrato capacità professionali e umane. Sono sicuro che riuscirà a tenere sempre più unite le Bcc in Campania”.