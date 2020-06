Favoriva l’immigrazione clandestina, un arresto a Baragiano (PZ)

Un uomo di nazionalità straniera è stato arrestato dalla Polizia, a Baragiano (Potenza), con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falso in atto pubblico. L’uomo è coinvolto in un’inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza e si era sottratto all’arresto nell’agosto dello scorso anno. L’inchiesta riguarda il rilascio di permessi di soggiorno “anche grazie a fittizie dichiarazioni di ospitalità o di domora, ovvero false dichiarazioni di parentale” firmate dall’arrestato. L’uomo è rientrato in Italia all’inizio della cosiddetta “fase 3”, “sperando di passare inosservato”. Nell’inchiesta sono coinvolte altre persone, tra le quali “un uomo in passato appartenente alla Polizia”.