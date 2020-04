Coronavirus, nuova ordinanza di De Luca: in ordine alfabetico negli uffici pubblici

Il presidente della Regione Campania De Luca ha firmato una nuova ordinanza che contiene disposizioni, su mobilità, trasporto pubblico e orari degli uffici a partire dal 4 maggio prossimo e valide fino al 17 maggio 2020. Fermo restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale campano è disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), sulla base dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto. Per i servizi di Trasporto Pubblico Locale su ferro e su gomma e per i servizi non di linea è disposta la riattivazione dei servizi in misura di almeno il 60% dei servizi programmati in ordinario, privilegiando nell’organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza. Anche per il trasporto pubblico via mare, si garantirà la continuità territoriali con le isole del Golfo. Con l’Ordinanza il governatore raccomanda agli enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, per evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e affollamenti. Per i soli giorni 4 e 5 maggio, l’ordinanza di De Luca dispone un orario di ingresso del personale pubblico negli uffici in ordine alfabetico, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario e quello comunque impegnato in attività connesse all’emergenza: il personale con iniziale del cognome A-D entra dalle ore 7,30-8,30; cognome E-O: ore 8,30-9,30; cognome P-Z: ore 9,30-10,30. Stesse modalità per l’orario di uscita.