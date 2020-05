Fase 2, in Basilicata palestre e piscine chiuse fino al 3 giugno

In Basilicata le attività in palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri e circoli culturali, centri sociali e centri ricreativi non saranno consentite fino al 3 giugno e non più fino al 25 maggio. Lo prevede una nuova ordinanza sull’emergenza coronavirus firmata oggi dal presidente della Regione, Vito Bardi. La sospensione non riguarda i centri termali “che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni”. Con la nuova ordinanza si consente “la ripresa delle attività delle guida ambientali escursionistiche e delle guide naturalistiche, fermo restando il rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.