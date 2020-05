Fase 2 in Basilicata, Bardi: “Strategia fondata sull’autonomia regionale e sulla sicurezza”

La “strategia della Regione Basilicata è volta da una parte a riaffermare l’autonomia regionale in base alle caratteristiche territoriali, ai dati epidemiologici della regione, all’organizzazione di prevenzione dal contagio Covid-19 e dall’altra a responsabilizzare i titolari di impresa perché la nuova fase di ripresa avvenga nelle massime condizioni di sicurezza”. Così il presidente della Regione, Vito Bardi, e l’assessore alle Attività produttive, Francesco Cupparo, in riferimento a una videoconferenza con i rappresentanti delle associazioni di categoria di commercianti, artigiani, del terziario, del turismo e servizi, e delle parti sociali “sulla possibilità – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale – di riapertura dal 18 maggio prossimo delle attività sinora escluse dai provvedimenti nazionali e regionali”. “Con atteggiamento responsabile che ha sempre contraddistinto l’operato del governo regionale – hanno concluso Bardi e Cupparo – sin dall’inizio della diffusione della pandemia, non abbiamo mai guardato all’autonomia regionale come puro e formale rivendicazionismo quanto piuttosto come opportunità per rispondere, in un contesto territoriale che presenta specificità e differenziazioni dal resto del Paese, alla domanda di riprendere l’attività venuta già da tempo da diversi settori economici che hanno subito pesantissime ripercussioni per effetto del lockdown”. Cupparo ha infine annunciato che la Regione “sta lavorando a una misura di aiuto alle imprese, attraverso uno specifico bando regionale, per venire incontro alle spese che saranno sostenute per gli adeguamenti strutturali e le misure di sicurezza indispensabili”.