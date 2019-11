Facoltà di Medicina a Potenza, Guarente convoca un tavolo tecnico

“Raccolgo con estremo favore la disponibilità espressa dal Ministro della Sanità Roberto Speranza riguardo all’istituzione a Potenza della Facoltà di Medicina nell’Università di Basilicata”. Così il sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente, secondo il quale “è giunto il momento di far seguire i fatti alle parole e concretizzare il comune intento, rispetto a un obiettivo fondamentale per la nostra comunità”. Per Guarente “è necessario dar seguito alla comune volontà emersa e così, già nella prossima settimana, intendo convocare un tavolo tecnico al quale invitare il Ministro della Sanità, la Regione, l’Università della Basilicata, l’ospedale San Carlo per decidere congiuntamente tempi e modi di un progetto che intendiamo portare a compimento nella maniera più rapida ed efficace possibile. Si tratta – ha continuato il sindaco di Potenza – di dar vita a qualcosa che potrà cambiare radicalmente il destino dei potentini e dei lucani, rendendo il San Carlo struttura di riferimento anche dal punto di vista universitario e della ricerca, la nostra Università in grado di rivestire quel ruolo di polo attrattore per gli studenti di gran parte del Mezzogiorno, Potenza Città universitaria a tutti gli effetti, capace di portare a sintesi in maniera virtuosa il rapporto tra ateneo e tessuto urbano, tra studenti, corpo docenti, lavoratori dell’Ateneo e i residenti del capoluogo, tra presente e futuro”.