Novità per la compagnia carabinieri di Agropoli. Il tenente Fabiola Garello presto prenderà il posto del capitano Francesco Manna. Si tratta di una novità assoluta per la compagnia carabinieri di Agropoli che non aveva mai avuto una donna al comando. Il tenente Fabiola Garello, 28 anni, è comandante del 2° Squadrone del 4° Reggimento dei carabinieri a cavallo di Roma.