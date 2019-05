F1, Gp Monaco, pole di Hamilton davanti a Bottas. Quarto Vettel

Lewis Hamilton in pole position e due Mercedes in prima fila nel Gp di Montecarlo, sesta tappa del Mondiale di Formula 1. L’inglese ha centrato la prima posizione in griglia con il tempo di 1’10”166, appena 86 millesimi meglio del suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Terzo l’olandese Max Verstappen con la Red Bull, che scatterà dalla seconda fila insieme alla Ferrari di Sebastian Vettel. Il tedesco ha sfiorato le barriere nel tentativo invano di migliorare il suo quarto tempo. Dalla terza fila partiranno Pierre Gasly con la Red Bull e Kevin Magnussen con la Haas. Settimo Daniel Ricciardo (Renault) davanti a Daniil Kvyat (Toro Rosso) in una top ten completata da Carlos Sainz (McLaren) e Alexander Albon (Toro Rosso). Quindicesimo Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo davanti alla Rossa di Charles Leclerc, uscito a sorpresa nella prima sessione di qualifiche. La pole odierna è la numero 85 per Hamilton, la seconda stagionale dopo quella al debutto in Australia. Il driver di Stevenage interrompe così il dominio al sabato del suo compagno di squadra Bottas, che aveva firmato le ultime tre pole consecutive.