Eurozona, la disoccupazione stabile al 7,5% a luglio

Il tasso di disoccupazione dei paesi Eurozona di luglio è pari al 7,5%, dato stabile rispetto al giugno 2018 e in lieve calo su base annua rispetto al 8,1% di luglio 2018. Lo certificano i dati Eurostat, l’istituto statistico dell’Unione europea diffusi venerdì 30 agosto. Il dato rappresenta il tasso più basso registrato tra i paesi dell’Eurozona dal luglio 2008. Quanto invece ai dati della disoccupazione in tutti e 28 gli stati membri dell’Ue il dato si attesta al 6,3% nel luglio 2019, stabile anch’esso rispetto al giugno 2019 e in calo rispetto al 6,8% del luglio 2018, confermando il tasso più basso registrato dall’Ue nel suo insieme dal gennaio 2000. L’Eurostat ha certificato che 15.613 milioni di uomini e donne nell’Unione europea (di cui, 12.322 milioni nell’Eurozona) risultavano disoccupati nel luglio 2019. Quanto ai singoli paesi, il tasso di disoccupazione più basso si registra in Germania (3%) e in Repubblica Ceca (2,1%), mentre i tassi più alti sono evidenti in Grecia (17,2% a maggio 2019) e in Spagna (13,9%). Nello specifico, in Italia la disoccupazione al luglio 2019 è in lieve risalita al 9,9% rispetto al 9,8% del mese precedente, ma è in calo su base annuale rispetto al luglio 2018 in cui si registrava il 10,4 per cento. Quanto alla disoccupazione giovanile, a luglio 2019 si sono registrati 3.195 milioni di giovani sotto i 25 anni disoccupati nell’intera Unione europea (14,3%), di cui 2.245 milioni solo nell’Eurozona (15,6%). Se comparato con luglio 2018, il dato risulta in lieve calo: si registravano rispettivamente 15% in Ue e 16,7 nell’Eurozona. In Italia la disoccupazione giovanile a luglio 2019 si attesta a 28,9%, rispetto a 28,1% di giugno 2019 e 31,6 rispetto a luglio 2018.