Europeo Under 21, oltre 27 mila biglietti venduti. Italia – Polonia verso il sold out

Nella partita d’esordio dell’Europeo Under 21, l’Italia ha potuto contare sul sostegno di 29580 spettatori, che hanno incitato la squadra per tutti i 90 minuti. Un pubblico straordinario per il commissario tecnico Luigi Di Biagio, che continua a raccontare le emozioni provate e si prepara a concedere il bis domani sera alle ore 21.00, quando gli Azzurri affronteranno al Dall’Ara la Polonia, Secondo i dati ufficiali, infatti, sono stati già venduti oltre 27 mila biglietti e per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di portare la capienza a quella di domenica scorsa (29.500). Si va dunque verso il tutto esaurito ed è molto probabile che domani le casse dello stadio non saranno aperte. Al termine della sfida contro la Spagna, l’autore della doppietta decisiva Federico Chiesa dichiarò che il pubblico li aveva aiutati molto. Sarà così anche questa volta? Vedremo.