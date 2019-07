Estate, boom di prenotazioni nei ristoranti con vista mare

Con l’arrivo del caldo è boom dei ristoranti con vista mare che a giugno hanno registrato il 30% di prenotazioni in più rispetto all’anno scorso. Capofila è la Liguria con il 63%, seguita da Toscana (50%), Campania (42%) ed Emilia-Romagna (42%). È quanto fa sapere TheFork, che ha analizzato le prenotazioni nei locali dove poter gustare menu a pochi metri dall’acqua, selezionandone dieci. Partendo da Portofino c’è La Terrazza Restaurant, con specialità regionali e cucina italiana curate dallo chef Corrado Corti. A Genova, invece, la Trattoria Le Merle è specializzata nei piatti di pesce presentati in maniera originale. A Camogli da non perdere è il ristorante La Primula, che risale agli inizi del Novecento con varie proposte mediterranee. Scendendo lungo il Tirreno a Rosignano Solvay c’è il ristorante Volvèr con una cucina semplice e immediata di Roberto De Franco. A Marciana Marina, invece, c’è il Capo Nord nasce nato come semplice baracchino sul mare diventato oggi un elegante ristorante. A Riccione il ristorante Patty da Diego garantisce sempre pesce fresco pescato all’amo, mentre a Cattolica, Martino propone pesce, ma anche insalate e piadine. Tappa, infine, a Misano Adriatico da il Moi, a Bari da Ristopizza Le Terrazze del Santa Lucia e a Polignano a Mare da Meraviglioso.