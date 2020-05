Esport, Euro 2020: Italia nel gruppo B con Danimarca, Turchia e Serbia

Saranno Danimarca, Turchia e Serbia le avversarie della eNazionale Timvision Pes nel girone della fase finale di Uefa eEuro 2020, il primo Europeo virtuale su Pro Evolution della Konami su Playstation 4, che vivrà l’ultimo atto il 23 e 24 maggio. Sono 16 le Nazionali approdate alle finali: 10 dopo la prima fase a gironi (tra cui l’Italia, che aveva chiuso al primo posto il gruppo H, collezionando otto vittorie, un pareggio e una sconfitta) e sei attraverso gli spareggi. Si qualificheranno ai quarti le prime due classificate di ciascun girone, con le quattro vincitrici poi sorteggiate contro la seconda di un altro raggruppamento. Ogni match si disputerà al meglio delle tre partite, la finale per il titolo sarà al meglio delle cinque sfide. La eNazionale schiererà Rosario ìNpk_02′ Accurso, Nicola ‘nicaldan’ Lillo, Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi e Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu che, nella prima fase del torneo, avevano superato Montenegro, Ucraina, Far Oer, Andorra e Galles. Gruppo A: Spagna, Bosnia-Erzegovina, Germania, Romania. Gruppo B: Danimarca, Turchia, Serbia, Italia. Gruppo C: Montenegro, Croazia, Olanda, Lussemburgo. Gruppo D: Austria, Grecia, Francia, Israele.