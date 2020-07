Esodo, sospese le limitazioni per i cantieri sull’A3 Napoli-Salerno

Nei fine settimana di esodo e controesodo estivo saranno sospese le limitazioni di circolazione per cantieri sull’autostrada A3 Napoli-Salerno mentre dal 13 luglio già è stato rimosso oltre l’80% dei cantieri, in anticipo rispetto ai programmi operativi. Lo rende noto Autostrade Meridionali in un comunicato. Dall’ inizio anno – si legge ancora nel comunicato – è stato attivato un rilevante piano di manutenzione sulla A3 Napoli Salerno condiviso con il Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). Nei primi sei mesi del 2020 sono stati attivati 32 cantieri su opere d’arte e per attività ordinaria di manutenzione di pavimentazioni, giunti, barriere, opere a verde, fabbricati ecc. I lavori sono proseguiti, senza mai arrestarsi, anche a marzo, aprile e maggio durante tutto il lock-down con l’impiego di oltre 150 uomini/giorno di imprese appaltatrici e di tutto il personale tecnico della seocietà rispettando le norme di sicurezza e di distanziamento per l’emergenza Covid-19. Nel mese di luglio abbiamo concluso 26 cantieri (pari a oltre l’80% del totale) nel rispetto o in anticipo dei programmi operativi fissati. Tra questi sono stati attivati nove cantieri fissi, sette dei quali dovevano essere rimossi, in vista dell’esodo estivo, entro il mese di agosto. Abbiamo chiesto un impegno particolare alle imprese esecutrici ed alle relative maestranze e ciò ha consentito di anticipare la chiusura di alcuni interventi. Allo stato restano attivi solo due cantieri fissi sui viadotti Surdolo e Caiafa nella tratta Cava-Salerno in entrambe le direzioni. Tali interventi comportano limitazioni di circolazione sulla carreggiata a fronte di lavorazioni attive nella parte sottostante il ponte e per ciò non visibili dalla sede stradale. Aderendo alle segnalazioni della Prefettura di Salerno e della Regione Campania che hanno chiesto di mitigare gli effetti sul traffico di tali cantieri durante i fine settimana del periodo estivo, la Società, sentito il Concedente Mit, ha valutato di poter sospendere le limitazioni di circolazione sul viadotto Surdolo al chilometro 46+450 tra oggi e il 3 agosto (carreggiata Sud); dal 7 al 31 agosto (entrambe le carreggiate).