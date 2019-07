Esodo estivo, weekend da bollino rosso sulle strade

Sarà un traffico da ‘bollino rosso’ quello di questo fine settimana: lo segnala Viabilità Italia, ricordando che dalle ore 8 di oggi fino alle 22 è in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti, che sarà nuovamente attivo dalle 8 di domani, domenica 28 luglio, fino alle ore 22. Diverse le situazioni di traffico sostenuto in queste ore, con l’intensificazione in uscita dai grandi centri urbani. Sulla A22 traffico particolarmente intenso e code a tratti tra Chiusa e Trento, in direzione Sud, e tra Carpi e la A1, con rallentamenti tra Verona e Chiusa in direzione Nord. Sul Traforo del Monte Bianco è prevista un’ora di attesa in entrata in direzione Italia; sulla A4 traffico intenso al casello Lisert con coda di 4 km e direzione consigliata Villesse e code a tratti tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana direzione Est; sulla A23 4 km di coda tra Udine S. e interconnessione A4; sulla A1 3 km di coda tra bivio Tangenziale Ovest e Milano Sud in direzione sud; sulla A9 3 km in direzione Nord tra Como Centro e Chiasso Dogana e 6 km da Dogana in direzione sud; sulla A10, direzione Levante, code tra Genova Pegli e Aeroporto; A7, direzione Nord, code a tratti tra Bolzaneto e Busalla; A12, code tra Rosignano M. e Colle Salvetti; A14, causa incidente in via di risoluzione coda di 2 km tra Pedaso e Grottammare direzione sud e 3 km tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione nord. Con riferimento alla viabilità autostradale e statale in gestione diretta di Anas si segnala inoltre: traffico intenso sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, in particolare nell’area Salernitana; in Friuli Venezia Giulia, traffico intenso sui Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 verso i valichi di confine; traffico intenso sulle direttrici SS1 Aurelia, SS16 Adriatica, SS36 del Lago di Como e dello Spluga, SS51 di Alemagna, SS106 Jonica e SS18 Tirrena Inferiore, SS26 della Valle D’Aosta e SS309 Romea. Risulta inoltre chiusa per incidente la SS130 nel territorio comunale di Iglesias