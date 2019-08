Escursionista francese disperso nel Golfo di Policastro, proseguono le ricerche

Nessuna traccia di Simon Gautier, il turista francese di 29 anni disperso nel Salernitano sui Monti del Golfo di Policastro da venerdì 9 agosto scorso. Le ricerche, l’allarme è scattato a seguito di una telefonata effettuata con il proprio cellulare dallo stesso 29enne, proseguono in maniera massiccia. Sono impegnati uomini da terra ed un elicottero e droni dall’alto. I carabinieri hanno rintracciato la ragazza che condivide a Roma l’appartamento in cui vive il francese. È stata accertata la volontà del 29enne di voler compiere una lunga escursione a piedi dal Golfo di Policastro sino a Napoli. Il 29enne, infatti, è un escursionista esperto in quanto ha già in passato effettuato diverse escursioni a piedi in montagna.