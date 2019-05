Epatite C: in Campania il maggior numero di pazienti

E’ la Campania la regione che in Italia ha in carico il maggior numero di pazienti per avviarli alla cura dell’epatite C. I dati sono stati illustrati oggi in occasione del convegno organizzato da MA Provider: “HCV – L’approccio della Regione Campania nel garantire al paziente l’accesso alle terapie innovative” organizzato proprio per tracciare un bilancio e delineare le priorità future. “In Campania, oltre 20mila pazienti su 182mila in Italia sono stati avviati alla cura, con una percentuale di successo pari al 98%. Per noi questo significa salvare vite umane, migliorare la qualità di vita, ridurre i possibili trapianti di fegato e contenere le spese”, ha sottolineato l’epatologo Ernesto Claar. Nel corsod ei lavori si è inteso “affrontare in maniera analitica tutte le componenti di sistema: dal coinvolgimento della medicina di base alle attività del tavolo tecnico, per evidenziare l’importanza cruciale di un approccio strutturato e della opportuna gestione integrata del paziente affetto da HCV per poi procedere alla effettiva eradicazione della patologia sul territorio. I farmaci oggi disponibili per la cura dell’infezione da HCV si sono dimostrati sicuri ed efficaci, di facile assunzione, non tossici, e senza effetti collaterali. Hanno garantito l’eradicazione del virus in poche settimane, in oltre il 95% dei casi, con terapie gratuite nei centri prescrittori di epatologia, infettivologia e medicina interna”. “La situazione della Campania si distingue perché rappresenta un modello di best practice nell’eradicazione dell’epatite C, patologia che può portare a gravi complicanze quali la cirrosi epatica e il tumore del fegato” ha sottolineato Enrico Coscioni, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Campania De Luca, “la Regione Campania è quella che in media ha preso in carico più pazienti rispetto ai residenti: lo 0,36% della popolazione regionale è stata trattata con i nuovi antivirali, rispetto a una media nazionale dello 0,26%. Si tratta di un dato straordinario, in quanto proseguendo su questa strada può diventare possibile eradicare una patologia che per secoli ha provocato decine di morti nella popolazione”.