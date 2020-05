Enpam, eletti tre rappresentanti dell’Ordine dei Medici di Salerno

Successo di affluenza alle elezioni Enpam e ottimo riscontro per l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, presieduto dal dottore Giovanni D’Angelo. Dai risultati definitivi giunti all’Enpam dai 106 Ordini provinciali, la partecipazione al voto – avvenuto domenica 17 maggio per via elettronica ­– è quasi triplicata rispetto a cinque anni fa. Nel dettaglio sono stati eletti tre rappresentanti dell’Ordine dei Medici di Salerno: la dottoressa Concetta D’Ambrosio, revisore dei conti dell’Ordine dei Medici di Salerno, nell’Assemblea nazionale; il dottore Gaetano Ciancio, presidente della Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici di Salerno, come rappresentante regionale del Comitato Consultivo della Gestione previdenziale per i liberi professionisti e il dottore Elio Giusto, consigliere dell’Ordine dei Medici di Salerno, come rappresentante Regionale del Comitato Consultivo della Gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale (ex guardia medica) e di emergenza territoriale.