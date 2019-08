Energia solare, Renergetica consolida presenza su mercato italiano

Renergetica, società operante nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato nazionale ed internazionale, titolare di un proprio portafoglio impianti e attiva nella vendita di servizi di asset management oltre che nel mercato dello smart-grid, quotata sul mercato Aim Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, consolida la presenza del Gruppo sul mercato italiano, annunciando l’avvio dell’iter autorizzativo per la costruzione e connessione di 5 impianti fotovoltaici con una potenza complessiva pari a 30 MWp. Lo rende noto l’azienda in un comunicato specificando che i progetti sono inclusi nella pipeline fotovoltaica prevista da Renergetica sul territorio italiano, per lo sviluppo di una potenza complessiva di 350 MWp da realizzare nei prossimi 3 anni. “Puntiamo a consolidare la presenza del Gruppo Renergetica sul mercato Italiano, non trascurando tuttavia i mercati internazionali, US e Cile in particolare, sui quali siamo già presenti”, commenta Davide Sommariva, Presidente di Renergetica. “L’impegno e la professionalità che impieghiamo sono costantemente a favore del processo di sviluppo degli impianti che seguiamo in tutte le sue fasi, dall’identificazione del terreno fino al raggiungimento del cd. “ready to build status” dell’impianto, mantenendo sempre l’ottica dei nostri investitori, con una progettazione attenta a tutte le funzionalità e all’ottimizzazione della produzione”. Renergetica, costituita a Genova nel 2008, PMI Innovativa da ottobre 2016 e quotata da agosto 2018 sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, opera nel settore delle energie rinnovabili in qualità di Developer e IPP coprendo tutte le attività della value chain a esclusione dell’EPC. È attiva in Italia, Cile, Stati Uniti e Colombia. Nel 2018 ha realizzato ricavi pari a 6,6 Eu mln con EBITDA margin pari al 44%. Ha sviluppato internamente Hybrid Grid Smart Controller (HGSC), innovativo software di controllo per l’ottimizzazione delle reti ibride, caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità.