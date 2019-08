Emergenza Libia – La Mogherini rilancia il processo di mediazione a guida ONU

Bruxelles – “L’Unione europea e i suoi Stati Membri sono uniti nel richiedere che tutte le parti libiche si impegnino a un cessate il fuoco permanente e a ritornare al processo politico guidato dalle Nazioni Unite. L’Unione europea e i suoi Stati membri accolgono con favore la proposta del Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite Ghassan Salamé di una tregua in occasione dell’Eid al-Adha come un passo importante in questa direzione. Queste misure potrebbero costituire un primo passo verso la pace”. È quanto dichiara l’Alto Rappresentante della politica estera dell’Ue Federica Mogherini, in merito al sostegno al processo politico facilitato dalle Nazioni Unite in Libia. “L’Unione europea e i suoi Stati membri – continua Mogherini – ribadiscono che non esiste una soluzione militare alla crisi in Libia. È indispensabile rilanciare il processo di mediazione a guida Onu, tenendo conto della piena ed equa rappresentanza e partecipazione di donne e uomini, per promuovere un governo inclusivo, preparare elezioni parlamentari e presidenziali democratiche non appena possibile, assicurare una distribuzione equa e trasparente della ricchezza nazionale e favorire la riunificazione di tutte le istituzioni sovrane libiche, incluse la Banca Centrale e le forze di sicurezza nazionali sotto il controllo civile come concordato a Parigi a maggio 2018, a Palermo a novembre 2018 e ad Abu Dhabi a febbraio 2019. In questo ambito, l’Unione europea sostiene pienamente la proposta in tre fasi del Rappresentante Speciale per rilanciare i negoziati politici e in particolare per attuare la tregua”.