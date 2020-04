Emergenza covid in Kosovo. Il Generale Michele Risi incontra il primo ministro Albin Kurti

Pristina – Il comandante della Forza del Kosovo guidata dalla NATO, il generale Michele Risi è stato ricevuto ieri dal primo ministro in carica Albin Kurti, per un incontro incentrato sulla situazione di sicurezza generale e sulla risposta alla pandemia di Covid19. Il generale Risi ha ribadito l’impegno imparziale della KFOR a contribuire alla sicurezza e alla libertà di circolazione di tutte le comunità in Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1999. Ha anche confermato che Covid19 non ha compromesso le capacità della KFOR alle misure preventive e rigorose adottate sin dall’inizio in tutte le basi e strutture. Un numero limitato di soldati è stato infettato. Sono in cura presso le strutture mediche della KFOR o stanno guarendo nei loro paesi d’origine. Kurti e il generale Risi hanno condiviso la reciproca soddisfazione per l’eccellente livello di cooperazione sviluppato dalle istituzioni sanitarie del Kosovo con la KFOR e gli interlocutori regionali; in particolare per quanto riguarda la condivisione delle informazioni e le iniziative di supporto per contenere la diffusione del Coronavirus. La KFOR sta continuando regolarmente le sue attività nell’ambito di un mandato delle Nazioni Unite, adottando tutte le precauzioni necessarie basate sulle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità al fine di mitigare i rischi per il suo personale e per tutte le comunità del Kosovo.