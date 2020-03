Emergenza coronavirs. Zona rossa in quattro comuni del Vallo di Diano.

Nuova Ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, la n.18 del 15 marzo 2020. Situazione che si aggrava anche nel Vallo di Diano visto l’aumento dei contagi verificatosi in questi Comuni e i rischi persistenti nella zona. Stabilita la quarantena per quattro Comuni della Provincia di Salerno. I Comuni interessati dalla quarantena e quindi dal divieto di entrata e uscita sono: Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Caggiano, tutti nel Vallo di Diano.​ ​In questi comuni oltre al numero di casi positivi al Covid 19 in aumento, si sono registrati anche diversi episodi di irresponsabilità e di mancato rispetto delle disposizioni previste per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. I casi positivi riscontrati dall’Asl Salerno sono 16: 11 a Sala Consilina, 3 a Caggiano, 1 a Polla, 1 a Atena Lucana. Si sta lavorando alla ricostruzione dei contatti stretti registrati e da sottoporre al protocollo previsto, e sono: 45 a Sala Consilina – 20 a Caggiano – 10 a Polla – 8 ad Atena Lucana – 5 a Teggiano – 5 a Montesano – 3 a Buonabitacolo – 3 ad Auletta – 2 a Sant’Arsenio – 3 a Padula. Ferme restando le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, a decorrere dal giorno 15 marzo 2020 e fino al 31 marzo 2020, con riferimento ai Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA) sono adottate le seguenti, ulteriori misure:

a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;

b) divieto di accesso nel territorio comunale;

c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. E’ comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente

provvedimento è punito, ai sensi dell’art.650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con

l’ammenda fino a duecentosei euro.