Venerdì 4 ottobre 2019 alle 11.30, presso la Sala Conferenze del Centro Studi e ricerche sulla Biodiversità del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni sito in località Montesani in Vallo della Lucania, è stato convocato il Consiglio Direttivo in seduta straordinaria con all’ordine del giorno il tema “Emergenza cinghiali”. Alla conferenza parteciperanno i sindaci del territorio e i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore agricolo.